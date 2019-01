أصيب عدد من الأشخاص اليوم السبت بانفجار داخل مخبز يقع شارع تريفيز في الدائرة التاسعة للعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية إن تسربا للغاز كان السبب وراء انفجار المخبز.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA