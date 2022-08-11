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جرحى بانفجار منزل بولاية إنديانا الأمريكية

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 02:22
الصورة ملتقطة من الفيديو
الصورة ملتقطة من الفيديو

وقع انفجار محتمل ضم منزلا واحدا على الأقل في مدينة ايفانسفيل جنوب ولاية إنديانا الأمريكية.

وقالت شرطة إيفانسفيل إن شخصين على الأقل أصيبا في الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر في التوقيت المحلي.

ولم تنشر معلومات عن ضحايا الانفجار، حسبما نقلت صحيفة "كورير اند برس ايفانسفيل".

وقال مايك كونيلي، رئيس إدارة الإطفاء في إيفانسفيل للصحيفة إن الانفجار بلغ نصف قطره 100 قدم (30 مترا). ولم يتم تحديد السبب.

وأظهر مقطع جوي مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ضررا فيما بدا أنه حي سكني مع وجود عدد من أفراد الشرطة وسيارات الإطفاء في المكان.


 

كلمات دالة:ايفانسفيلالأمريكية

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