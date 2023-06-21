تجدد المواجهات لليوم الثاني على التوالي في الجولان المحتل

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي اعتداءاتها على اهالي هضبة الجولان السوري المحتل الرافضين لاقامة اسرائيل إقامة مشروع مراوح الطاقة "التوربينات" على مساحات واسعة من أراضيهم.

واكدت مصادر سورية وجود عدة اصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على أهالي منطقة الحفاير في الجولان المحتل بعد اطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المحتجين

وامس الثلاثاء اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على السوريين في الجولان وأصيب عشرة أشخاص بينهم مسن، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

وقالت مصادر ان الأهالي في الجولان يتصدون لقوات الاحتلال لمنعهم من إقامة مشروع مراوح الطاقة "التوربينات" على مساحات واسعة من أراضيهم.

واكدت وكالة الانباء السورية "سانا" السورية: ان "قوات الاحتلال الصهيوني تستقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها في الجولان السوري المحتل"

وشدد الاهالي على انهم سيواجهون محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم الزراعية ورفضهم بشكل قاطع إقامة التوربينات الهوائية عليها