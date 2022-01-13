جرعة ثالثة من أسترازينيكا تقاوم أوميكرون وبقية المتحورات

أظهرت بيانات أولية أن الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح أسترازينيكا تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة في مواجهة أوميكرون وغيره من سلالات كورونا المتحورة، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان الخميس.

وقالت الشركة أن البيانات المستخلصة من تجربة أجرتها على لقاحها أظهرت أن الجرعة الثالثة منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون، وغيره من السلالات المتحورة بما في ذلك بيتا ودلتا وألفا.

وأضافت أنها سترسل هذه البيانات إلى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم نظرا للحاجة الملحة للجرعات التنشيطية.

وكانت أسترازينيكا قالت في ديسمبر الماضي إنها تعمل مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، لينضما بذلك إلى صانعين آخرين للقاحات يتطلعون إلى إنتاج لقاح مضاد للمتحور.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان حينها "اتخذنا بالتعاون مع جامعة أكسفورد خطوات أولية نحو إنتاج لقاح للمتحور أوميكرون في حال الحاجة إليه".

وأنتجت أسترازينيكا اللقاح بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد. ووجدت الدراسات المعملية الشهر الماضي أن الحقن بثلاث جرعات من لقاح أسترازينيكا كان فعالا في مقاومة متحور أوميكرون الجديد السريع الانتشار.

والبيانات هي الأولى التي تعلنها الشركة من تجاربها على الجرعة المعززة من لقاحها.

ووجدت تجربة بريطانية كبيرة في كانون الأول/ديسمبر أن إعطاء جرعة تنشيطية من لقاح أسترازينيكا زاد من الأجسام المضادة بعد التطعيم الأولي بنفس اللقاح أو بلقاح فايزر الذي يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

تحفظات على الجرعة التنشيطية

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد حذرت في وقت سابق من أن الجرعات المعززة المتكررة للقاح فيروس كورونا المستجد يمكن أن تؤثر سلباً على جهاز المناعة، وقد لا تكون مجدية.

منظمة الصحة: الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار

وأضافت الوكالة أن تكرار الجرعات المعززة كل أربعة أشهر يمكن أن يضعف في نهاية المطاف جهاز المناعة ويُتعب متلقي تلك الجرعات.

وبحسب وكالة بلومبيرغ“ فإن ما طرحته الوكالة الأوروبية يأتي في الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول عن إمكانية إعطاء جرعات معززة ثانية، في محاولة لتوفير مزيد من الحماية ضد ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.

قال خبراء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، إنّ الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول ”كوفيد-19“ في منظمة الصحة العالمية، في بيان: إنّ ”استراتيجية تلقيح تقوم على جرعات معززة متكررة من اللقاحات المتوافرة ليست مناسبة، وليست قابلة للاستمرار. ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة، ومن انتقال العدوى، ومن أشكال الإصابة الحادة والوفاة“.

وينتشر أوميكرون بسرعة في دول كثيرة، وتتضاعف الإصابات كل يومين أو ثلاثة أيام، وهو أمر غير مسبوق مع المتحورات السابقة.