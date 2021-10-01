جريسلي: الوضع الإنساني في اليمن هش

قال ديفيد جريسلي، أكبر مسؤول إنساني في الأمم المتحدة في اليمن، إنه بالرغم من تفادي المجاعة على نطاق واسع في البلاد في وقت سابق من هذا العام مع زيادة دعم المانحين، إلا أن الوضع هش والعديد من البرامج الأساسية لا تزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.

وأضاف جريسلي لموقع "صوت أميركا": "لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022". وتابع: "إلى أن يتم حل هذه الأزمة سياسيًا، سيستمر هذا الوضع على الأرض".

دفعت سبع سنوات من الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، أفقر دولة في الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.

لم تنجح جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود والواردات الأخرى عبر ميناء الحديدة، وبدء المحادثات المباشرة مرة أخرى.

ويحتاج أكثر من 20 مليون يمني - من بين سكان يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة - إلى مساعدات إنسانية. ويقول برنامج الغذاء العالمي إن 16 مليون منهم "يسيرون نحو المجاعة" بسبب مزيج من الصراع والأزمة الاقتصادية المعوقة.

الوضع حرج



يعتبر وضع الأطفال حرجًا بشكل خاص، تقول الأمم المتحدة إن طفلًا واحدًا يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ووجهت الأمم المتحدة دعوات لتجمع أربعة مليارات دولار لتلبية الاحتياجات حتى ديسمبر القادم. وقال جريسلي إنهم تلقوا حوالي 2.6 مليار دولار نقدًا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل بعض المساعدات.

في مارس، كان هناك نقص حاد في التمويل الإنساني لليمن، مما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف. لكن ساعد ضخ الدعم من المانحين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والإمارات والسعودية، في إعادة الحصص الكاملة.

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، الأسبوع الماضي، من أنه بدون مزيد من الأموال، قد تضطر وكالته إلى خفض الحصص الغذائية إلى 3.2 مليون شخص بحلول أكتوبر، وبحلول ديسمبر قد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين شخص.

وأشار جريسلي إلى أن القطاعات الأساسية الأخرى بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي تعاني من نقص التمويل بنسبة 80-85٪.

ويقول جريسلي، الذي تولى منصبه في مارس، إن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق في اليمن، ولكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء.

كما يتعامل نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل مع الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.

وذكر جريسلي أن حالات الإصابة في اليمن كانت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، حوالي 9000 حالة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، لكن نسبة الوفيات كانت مرتفعة بلغت 1700 حالة. وأشار إلى أن عملية التلقيح كانت بطيئة جدًا أيضًا.