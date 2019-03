جريمة بشعة في مانشستر ضحيتها مراهق لبناني

تناقلت وسائل إعلام بريطانية أنباء تعرض شاب لبناني يبلغ 17 عاما للطعن في منطقة هيل بارنز في مانشستر الكبرى شمال غربي بريطانيا.

وذكر موقع Manchester evening news، أن الشاب اللبناني يوسف غالب مكي ابن بلدة كوثرية السياد في جبل عامل قضاء صيدا والطالب في مدرسة Manchester Grammar، عرف بحسن خلقه وذكائه وتألقه في الدراسة وطيبته، قد تعرض للطعن حتى الموت في منطقة تعد واحدة من أغنى مناطق مانشستر الكبرى.

وقالت دنيس حداد عضو مجلس إدارة "مركز هيل المركزي": "من الواضح أن هذا حادث مأساوي، لكن يجب ألا نسمح للأمور بالخروج عن السيطرة وإثارة الرعب بين المواطنين، لأن هذه المنطقة من الناحية الإحصائية، واحدة من أكثر المناطق أمانا".

A very tragic event occurred recently and if you guys can pls donate! if not pls retweet!https://t.co/mzFzsmzqUc