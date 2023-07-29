جريمة تهز ألمانيا: مسلح يقتل 3 اشخاص بعد اقتحامه مبان سكنية

في حادث مروّع هز بلدة لانغويد القريبة من أوغسبورغ الألمانية، أفادت صحيفة "بيلد" بأن رجلاً قام باقتحام مبنيين سكنيين، حيث قام بإطلاق النار على السكان ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين آخرين.

ووقعت الجريمة الشنيعة حوالي الساعة 7:15 مساءً، حيث قام الرجل بفتح النار بواسطة مسدس على ثلاثة أشخاص في مبنى سكني يقع في شارع شوبرت شتراسه، ليتم قتلهم جميعًا.

وبحسب التقارير، فإن بين الضحايا امرأتان تبلغان من العمر 49 و72 عاماً، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 52 عاماً.

بعد تنفيذ جريمته، اقتحم الجاني المجهول مبنىً آخر مجاوراً للمكان الأول، حيث أصاب امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً ورجلاً يبلغ من العمر 44 عاماً.

تمكنت قوات الأمن الألمانية من القبض على المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 64 عاماً. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن دوافعه وراء هذه الجريمة البشعة.

