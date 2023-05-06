جريمة تهز الكويت.. زوج يقتل زوجته بساطور وينتحر

البوابة - شهدت منطقة السالمية في الكويت، جريمة عائلية مروعية، عندما أقدم شخص على قتل زوجته بساطور، قبل أن ينتحر من أعلى المبنى الذي توجد فيه شقتهما.

وفي تفاصيل الجرمية التي وقعت صباح الخميس الماضي، في محافظة حولي، اكتشف رجال الأمن جثة الزوجة القتيلة داخل شقتها، بعد تلقي عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن انتحار شخص ألقى بنفسه من أعلى المبنى.

ويحمل الزوج المنتحر الجنسية الهندية، وكذلك زوجته التي كانت تعمل ممرضة في الكويت، حيث وجدت جثتها وهي غارقة بدمائها، وعلى رقبتها إصابة بليغة وبجوارها أداة الجريمة ‏"ساطور".

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن الزوج الهندي كان يعمل مسعفا، وأنه أقدم على قتل زوجته الممرضة بالسكين، قبل أن ينتحر ملقيا بنفسه من أعلى البناء الذي يقطن به.

وكشفت التحريات، أن الزوج قام بإغلاق باب الشقة بعد ارتكابه الجريمة بحق زوجته، ومن ثم قام بالصعود إلى سطح المبنى الذي توجد فيه شقة الزوجية، ليقوم بالقاء نفسه من فوقها منحرا.

واشار مصدر أمني ، إلى أن التوقيت ما بين ارتكاب الجريمة والانتحار متقارب.

وقال المصدر الأمني، إن جيران الزوجين القتيلين، أكدوا للاجهزة الأمينة وجود خلافات حادة ومستمرة بينهما منذ فترة، مشيرن إلى أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة.