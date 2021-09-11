جريمة كراهية.. حريق بمسجد في مانشستر

تحقق الشرطة البريطانية بجريمة كراهية وذلك على خلفية حريق متعمد اندلع ليلة الجمعة بمسجد في مانشستر.

وتعهد مفتش شرطة مانشستر شوهب تشودري بالعثور على المتورطين في الجريمة، مشددا على أن "جرائم الكراهية لن يتم التسامح معها".

وأضاف: "نحن محظوظون لأن منطقة مانشستر الكبرى هي مكان للتنوع... سيتم تقديم من يرغبون في ارتكاب الجرائم بدافع الكراهية إلى العدالة".

يذكر أن الحريق ألحق أضرارا بباب المسجد، لكنه خمد دون أن يوقع إصابات.