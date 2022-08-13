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جريمة مروعة بمصر ضحيتها مسن ثري بالتجمع الخامس

منشور 13 آب / أغسطس 2022 - 04:00
الأمن المصري
الأمن المصري

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة بمصر على جثة مسن مقتول ومهشم الرأس ومقيد اليدين والقدمين بالسلاسل، داخل منزله في منطقة التجمع الخامس.

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وأفادت الشرطة بأن الضحية يدعى حامد وفي العقد السابع من عمره، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة وهم سيدتان وشابان، بعد تفريغ كاميرات المقابلة، والاطلاع على محتوى الهاتف المحمول الخاص بالضحية.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم هذه الجريمة البشعة وقتلهم للمسن، حيث قالوا إن دافعهم كان السرقة.

وعثرت قوات الأمن بحوزة الجناة على جهاز "أيباد" و4 هواتف محمولة وطبنجة صوت.

 

كلمات دالة:مصرالقاهرةحامدالتجمع الخامسمسن

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