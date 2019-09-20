جرينبلات الى تل ابيب لانقاذ نتنياهو بحجة تمرير صفق القرن

وصف مراقبون زيارة زيارة المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط المستقيل جيسون جرينبلات، بالهامة بالنسبة لإسرائيل، فهو جاء للتدخل بشكل مباشر في الانتخابات الإسرائيلية، ونتائجها، والسبل التي يقام بواسطتها حكومة وحدة وطنية.

كما انه يعمل على انقاذ نتنياهو من السجن بتهمة الفساد والخيانة والرشوة

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يريد أن يفهم لمن الأفضلية بالنسبة لصفقة القرن، أن تكون حكومة يمين، أم تدفع الولايات المتحدة نحو حكومة وحدة فيها جانتس من الوسط، ونتنياهو أو الليكود من اليمين، والتي يمكن بالفعل أن تمرر صفقة القرن.

وأوضح أن الأحد هو موعد الإعلان الرسمي عن الشخص الذي يشكل الإئتلاف الحكومي، والذي سيحصل على مهلة 4 أسابيع للمشاورات الحزبية.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أيام على الانتخابات التي أثارت شكوكا حول المستقبل السياسي للزعيم الإسرائيلي.

وعانى نتنياهو من نكسة واضحة عندما فشل هو وحلفاؤه في الحصول على مقاعد كافية من أجل تشكيل ائتلاف أغلبية بفارق ضيق من الأحزاب اليمينية.

وطالب حزب “أزرق أبيض”، الذي فاز بأغلبية المقاعد، بأن يتخلى نتنياهو عن منصبه لمواجهة لائحة الاتهامات المتوقعة ضده بالفساد.