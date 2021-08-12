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جزائرون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 05:55
الشاب الذي زعم البعض أنه المتسبب في حرائق الجزائر
الشاب الذي زعم البعض أنه المتسبب في حرائق الجزائر

تعرض شاب  للحرق في ولاية تيزي وزو للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية في الجزائر.

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وطالب مواطنون السلطات الوصية بفتح تحقيق في الحادثة وتطبيق القانون على المتسببين في حرق الشاب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو على نطاق واسع قالوا إنه لشاب قام بإحراق الغابات إلا أن أصدقاء الضحية قالوا إن الشاب توجه من أجل التطوع لإخماد الحرائق.

 

وذكرت مجموعة من الشباب أن الضحية فنان وينحدر من منطقة خميس مليانة وجمع أموالا أمس من أجل الذهاب إلى تيزي وزو للتطوع والمساهمة في إطفاء الحرائق.

ولم تصدر المديرية العامة للأمن الوطني أي توضيح حتى الساعة (00:30 بالتوقيت المحلي) بشأن حادثة حرق الشاب وهوية الفاعلين، في الوقت الذي وجه فيه البعض أصابع الاتهام إلى عناصر من حركة "الماك" الانفصالية المصنفة على لائحة الإرهاب.

كلمات دالة:الجزائرحرائق الجزائر

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