جزائري يقتل زوجته وأبناءه الثلاثة ويفشل بالانتحار

فشل مواطن جزائري بالانتحار بعد ان رمى نفسه من الطابق الثالث في محاولة لوضع حد لحياته في اعقاب ارتكابه جريمة قتل زوجته الاربعينية وابناءه الثلاثة في مدينة عنابة شرقي البلاد

واقتادت الاجهزة الامنية الجاني الى التحقيق ولم تفصح النتائج عن الاسباب التي دفعته لارتكاب جريمته العنيفة وازهاق ارواح اعز الناس اليه، الا انه اقر بفعلته وشرح تفاصيل جريمته التي هزت الرأي العام العالمي واصابت الجيران بصدمة كبيرة

وفي التفاصيل فقد قام الجاني بضرب زوجته (40 عاماً) بآلة حادة خلف الرأس، ثم بدا في خنق أطفاله الثلاثة، 15 عاماً وتوأم عمره 12 عاماً، وقفز من الطابق الثالث حيث يسكن الا ان الارادة الربانية حالت دون وفاته