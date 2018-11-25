جزر سواحل الكاريبي تتعرض لزلزال بقوة 6.1 درجة

المعهد الأمريكي قال إن مركز الزلزال حدد على عمق عشرة كيلومترات

ضرب زلزال قوي تبلغ شدته 6.1 درجة، الأحد، جزرا قبالة سواحل كولومبيا في البحر الكاريبي، حسبما أعلنت السلطات التي اعتبرت أن الأمر لا يستدعي إطلاق تحذير من مد بحري.



ولم تتحدث السلطات الكولومبية عن أضرار أو ضحايا.



وقال المعهد الأمريكي للجيولوجيا إن الزلزال على بعد 32 كيلومترا جنوب شرق ماونتن (كولومبيا).



وأوضح المعهد الجيولوجي الكولومبي والمعهد الأمريكي أن مركز الزلزال حدد على عمق عشرة كيلومترات.



وذكرت السلطات الكولومبية أن سكان مناطق سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا شعروا بالزلزال.



ويبعد هذا الأرخبيل حوالي 220 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنيكاراغوا.



وقالت الوكالة الكولومبية لإدارة الكوارث إنه ليس هناك إنذار بحدوث تسونامي على شواطئ البلاد على البحر الكاريبي.



وأضافت أنه لم ترد أي معلومات عن خسائر في الجزر.