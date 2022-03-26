جسم غريب يغلق "البوسفور".. والدفاع التركية تعلق على الحادثة

تسبب جسم غريب في مياه مضيق البوسفور، بإرباك "السفن" داخل المضيق، بعد أن منعت السطات التركية من حركتها في كلا الإتجاهين.

وقالت وزارة الدفاع التركية، على حسابها في "تويتر"، أن فرقا من قوات الدفاع تحت الماء (SAS) نقلت على وجه السرعة إلى موقع الحادث، بعد أن رصدت سفينة تجارية اليوم السبت 26 مارس جسما يشبه لغما قرب سواحل البوسفور.

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين قاموا بتأمين الموقع و"تدخلوا لتحييد الجسم".

وأعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل تعليق حركة السفن عبر البوسفور في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر لدواع أمنية، على خلفية الحادث، وفقا لقناة "تي إر تي".

1⃣ 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022

وأفادت صحيفة Star التركية بأن صيادين رصدوا هذا الجسم عندما كان يبحر في مياه البحر الأسود قرب مرفأ ساريير-توركيلي عند مدخل البوسفور.

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية قد اتهمت العسكريين الأوكرانيين بزرع نحو 420 لغما بحريا في مياه البحر الأسود في محيط موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، محذرة من أن هذه الألغام في حال إفلاتها من مراسيها قد تصل إلى البوسفور ثم إلى حوض البحر المتوسط.

وفي ظل هذا الإعلان، طالبت البحرية التركية السفن بتتبع ألغام محتملة، بينما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات اللازمة على خلفية أنباء عن ألغام شاردة في البحر الأسود.