جلسة تصوير عارية أمام مسجد في موسكو

فتحت السلطات الروسية الخميس، تحقيقا جنائيا في حادثة جلسة تصوير لفتاة عارية أمام مسجد في موسكو، بعدما جرى تداول تسجيل للجلسة على مواقع التواصل.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن يوليا إيفانوفا، مساعدة مدير مكتب لجنة التحقيقات في موسكو قولها ان اللجنة قررت فتح تحقيق ضمن بند إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين.

وأوضحت إيفانوفا ان مجموعة من الاشخاص قاموا بـ"تدنيس موقع ديني مقدس يحترمه المؤمنون- مسجد للمسلمين" بالقرب من شارع فيبولزوف بمدينة موسكو.

واضافت ان الجريمة انطوت على "ارتكاب أعمال علنية تعبر عن عدم احترام واضح للآخرين وبهدف إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين".

ولاحقا قالت المدونة ماريا كاتانوفا، التي سجلتها كاميرات المراقبة وهي تلتقط صورا لامرأة شبه عارية، إنها لم تكن تسعى إلى إهانة أحد بل بالعكس كانت تعمل على وضع إرشادات في مواقع التواصل الاجتماعي للتوضيح "ما لا يجب القيام به للترويج".

وأضافت: "لم تكن لدي أي نية للإساءة إلى أحد، أقدم اعتذاري لمن أهنتهم. الدين بالنسبة لي موضوع يحرم المساس به".