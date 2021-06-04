جماعة الحوثي تعلن وصول سفينتي نفط إلى الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، وصول سفينتي نفط إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك وفق يحيى عباس شرف الدين، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية (تخضع لسلطة الحوثيين).

وأوضح شرف الدين في حسابه على تويتر أنه “‏وصلت الناقلة (برنسيس خديجة) المحملة بـ28 ألفًا و378 طنًا من مادة الديزل، إلى الرصيف العام لميناء الحديدة”.

كما أفاد شرف الدين بـ”وصول الناقلة (تانجو) التي تحمل 24 ألف طن من المازوت إلى غاطس الميناء “.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية السماح بدخول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة، للتخفيف من الوضع الإنساني.

والإثنين ، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، وذلك في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته العاصمة صنعاء بعد عقده مباحثات مع زعيم الحوثيين.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. (الأناضول)