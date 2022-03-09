جمهورية الشيشان تنفي مقتل رئيس حرسها الوطني في اوكرانيا

نفت جمهورية الشيشان الروسية الاربعاء، صحة معلومات تحدثت عن مقتل رئيس حرسها الوطني، مؤكدة انه بصحة جيدة.

وقال وزير الإعلام الشيشاني أحمد دوداييف لوكالة "نوفوستي" الروسية انه: "تم تداول معلومات مزيفة مرة أخرى، هذه المرة، كانت حول وفاة رئيس الحرس الوطني لجمهورية الشيشان، شقيقنا العزيز شاريب ديليمخانوف، في عملية خاصة في أوكرانيا".

ونشر دوداييف عبر حسابه في "تلغرام" مقطع فيديو له مع ديليمخانوف، معلقا: "كما ترون، إنه بصحة جيدة وفي أفضل مزاج".

والاربعاء، قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن عشرات آلاف المتطوعين في الشيشان، ينتظرون تلقي أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف انه "على عكس النازيين، لا يشن هؤلاء الرجال حربًا على الإنترنت، لأنهم مدربون على عدم الخربشة على لوحة المفاتيح، ولكن على الخربشة بأسلحة نارية حقيقية، علاوة على ذلك، بدقة متناهية".

واكد قديروف ان عناصر قواته "مدربون على الشؤون العسكرية، وليس الثرثرة الفارغة. ولا يمكنهم الانتظار لإظهار أنفسهم في العمل في أقرب وقت ممكن".

وحشد الرئيس الشيشاني أكثر من 10 آلاف مقاتل للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وقالت تقارير ان فرقة القوات الخاصة الشيشانية "صيادي العمليات" قد جرى نشرها في اوكرانيا بأوامر من بوتين بهدف اعتقال او قتل كبار المسؤولين الاوكرانيين.