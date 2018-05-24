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جندي أمريكي سابق: كرهت نفسي بعد انتهاكات سجن أبو غريب

جندي أمريكي سابق: كرهت نفسي بعد انتهاكات سجن أبو غريب
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