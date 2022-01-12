جندي بولندي: قتلنا 240 مهاجرا على الحدود مع بيلاروسيا

كشفت لجنة التحقيق في بيلاروسيا، النقاب عن تفاصيل اعترافات جندي بولندي على علم بمقتل 240 مهاجرا، وشارك مع زملائه الجنود في جرائم قتل منظمة بحق المهاجرين على الشريط الحدودي.

وأصدرت اللجنة بيانا، بشأن التحقيق مع الجندي البولندي إميل شيشكو، الذي فر من بلاده وطلب اللجوء السياسي، وقال بحسب بيان اللجنة أنه منذ 8 يونيو 2021 ، شارك مع زملائه في جرائم قتل منظمة في الشريط الحدودي وبالقرب من قرية سيميانوفكا

هذا وأضافت الخدمة الصحفية في لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة بدأت في جمع معلومات إضافية حول مقتل مهاجرين وحقائق اختفاء أشخاص كانوا يسافرون إلى أوروبا الغربية.

وبحسب البيان: "التحقيق يبدأ بجمع معلومات إضافية عن ضحايا قوات الأمن البولندية. وتواصل دائرة التحقيق الرئيسية التحقيق في قضية جنائية تتعلق بجرائم ضد الأمن البشري، والدعاية للحرب".

وأشارت اللجنة إلى أنه بناءً على البيانات الواردة من شيشكو، تم إرسال طلب إلى وزارة الخارجية البيلاروسية لإبلاغ الهياكل الدولية والهيئات المعتمدة في الشرق الأوسط وأفغانستان بالحادث.

وذكرت لجنة حدود الدولة في بيلاروسيا سابقا أن هذا الجندي البولندي المولود عام 1996 اعتقل في 16 ديسمبر في الشريط الحدودي. وأشار حرس الحدود إلى أن المعتقل طلب اللجوء السياسي في بيلاروسيا "على خلفية الخلاف مع سياسة بولندا بشأن أزمة الهجرة وممارسة المعاملة اللاإنسانية للاجئين".

واتهم شيشكو عبر التلفزيون البيلاروسي مسؤولي الأمن البولنديين بارتكاب عمليات قتل ممنهجة للمهاجرين.

أفادت وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروس أنها أخذت في دراسة طلب شيشكو لمنحه اللجوء. في بولندا، اتهم شيشكو بالفرار من الخدمة العسكرية، والذي قد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وتم وضعه على قائمة المطلوبين.

أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا مؤخرا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، وتم اتهام مينسك بخلق أزمة هجرة.

كما وأشار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى أن مينسك لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي: بسبب العقوبات الغربية، لا يوجد "مال ولا عمل". صرح حرس الحدود في بيلاروسيا مرارًا وتكرارًا بشأن الطرد القسري للمهاجرين من قبل ليتوانيا وبولندا ولاتفيا إلى الأراضي البيلاروسية.