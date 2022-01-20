جندي يغتصب زميله.. فضيحة جنسية جديدة في الجيش الاسرائيلي

تتوالى الفضائح الجنسية داخل الجيش الاسرائيلي، حيث كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن تفاصيل جريمة جنسية جديدة، بطلها جندي من وحدة القبة الحديدية، تتم محاكمته حاليا بتهمة اغتصاب زميله، وأفعال مخلة أخرى.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "الفضيحة الجديدة" داخل الجيش تأتي بعد أسابيع من الكشف عن توجيه لائحة اتهام ضد جندي آخر من الدفاع الجوي باغتصاب مجندة.

وقالت الصحيفة إن جندي وحدة القبة الحديدية الذي تجري محاكمته حاليا متهم باغتصاب زميله المجند 5 مرات بين شهري أبريل ويوليو من العام الماضي داخل 3 قواعد عسكرية بينها قاعد استخبارات عند الجبهة الشمالية.

كما وجهت للمجند تهم القيام بأفعال مخلة بالآداب مع جندي آخر، وحوالي 100 تهمة تتعلق بأعمال مخلة مع العديد من الجنود، مثل تصويرهم في حالة عري كلي أو جزئي.

وكانت معطيات رسمية إسرائيلية كشفت تقديم 1542 شكوى تحرش جنسي في الجيش الإسرائيلي في العام 2020، دون أن يتم تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.