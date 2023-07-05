جنرال إيراني: الشباب الفلسطيني وجه صفعة لإسرائيل في جنين

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال اسماعيل قاآني أن الشاب الفلسطيني وجه صفعة له للكيان الصهيوني الذي حشّد كل قواته في مخيم جنين.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن الجنرال إسماعيل قاآني قوله أن أساس صراعنا مع أمريكا هو أننا نريد أن نسير في الطريق المستقيم الحقيقي، لافتا إلى أن أمريكا تريد أن تضعنا على الطريق الذي تقدمه هي فالثورة الإسلامية حددت الطريق المستقيم وتسير بهذا الاتجاه.

تشيع شهيد فلسطيني في مخيم جنين

وشدد الجنرال الإيراني أنه لم يكن أبناء فلسطين أقوياء في أي مرحلة كما هم اليوم، كما لم يكن الإسرائيليون المجرمون في مأزق وانقسام وبؤس كما هم اليوم، منوها إلى أن أبناء فلسطين تعلموا من الثورة الإسلامية طريقة العيش بكرامة والقتال بكرامة أيضا.

وأضاف: "نشهد اليوم أن الكيان الصهيوني دفع بجميع قواته إلى مخيم جنين، إلا أن الشاب الفلسطيني وجه صفعة له، مشيرا إلى أنه وفي بعض الأيام ينفذ الفلسطينيون أزيد من 30 عملية في الضفة الغربية المحتلة ضد الكيان الصهيوني.