جنوب أفريقيا تبيع لقاح أسترازينيكا لدول أفريقية أخرى بعدما أظهر "حماية محدودة"

جاءت الخطوة بسبب تجربة صغيرة أظهرت أن اللقاح يوفر حماية محدودة ضد الإصابة بالسلالة الشائعة من مرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا.

قالت وزارة الصحة لجنوب أفريقيا اليوم الأحد إن البلاد باعت لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 الذي حصلت عليه ولم تستخدمه لدول أخرى من أعضاء الاتحاد الأفيرقي.

وكانت البلاد قد أوقفت التطعيم بلقاح استرا زينيكا الشهر الماضي بسبب تجربة صغيرة أظهرت أن اللقاح يوفر حماية محدودة ضد الإصابة بالسلالة الشائعة من مرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا.

وفي الوقت نفسه تلقت البلاد مليون جرعة من لقاح استرا زينيكا من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وتنتظر تسلم 500 ألف جرعة أخرى.

بعد وقف استخدام لقاح استرا زينيكا بدأت جنوب افريقيا تطعيم العاملين بالقطاع الطبي بلقاح جونسون اند جونسون.

وقالت الوزارة إنها عملت في الأسابيع الماضية على ضمان أن تكون جميع الدول الأعضاء، التي يعتبرها فريق شراء اللقاحات بالاتحاد الأفريقي مستقبلة للقاح، قد حصلت على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة لطرح اللقاح على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان "يمكن للوزارة أن تؤكد أنها تسلمت الكمية المشتراة بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي".

وأضافت "الدفعة الأولى من اللقاح التي تسلمناها ستفيد تسع دول أعضاء والمتبقي سيسلم هذا الأسبوع ليفيد خمس دول أخرى".

ولم يتحدث البيان عن الأسعار ولم يحدد الدول التي اشترت اللقاح.

وبعد وقف استخدام لقاح استرا زينيكا بدأت جنوب افريقيا تطعيم العاملين بالقطاع الطبي بلقاح جونسون اند جونسون.

وتستهدف البلاد تطعيم 40 مليون نسمة أي نحو ثلثي سكانها لتحقيق مستوى من المناعة المجتمعية.

