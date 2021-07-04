جنوب إفريقيا.. أنصار زوما يتوعدون بجعل البلاد “غير قابلة للحكم”

يعسكر أنصار زوما منذ أسابيع وهم يرتدون ملابس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي خارج منزل زعيمهم في مزرعته في نكاندلا في مقاطعة كوا زولو ناتال.

عسكر مئات من أنصار جاكوب زوما الرئيس السابق لجنوب إفريقيا أمام منزله الأحد، متعهدين جعل البلاد غير قابلة للحكم في حال تم إدخاله السجن.

وبعد إصدار حكم تاريخي عليه بالسجن مدة 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة، وافقت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا على النظر في الطعن الذي تقدم به زوما لإلغاء الحكم.

وحددت المحكمة الأحد مهلة نهائية لزوما لتسليم نفسه، لكن بعد رفضه الإدلاء بشهادته في محاكمة فساد لم يُظهر الرئيس السابق أي إشارة الى نيته تنفيذ الحكم.

وفي عرض للقوة، عسكر أنصار زوما منذ أسابيع وهم يرتدون ملابس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي خارج منزل زعيمهم في مزرعته في نكاندلا في مقاطعة كوا زولو ناتال.

وأنشد بعضهم الأحد أغنية تقول “لا تتعجل في الحرب، الحرب تقتل!”.

وقال ليندوكوهلي مافالالا لوكالة فرانس برس “اذا جاء (وزير الشرطة) بيكي سيلي إلى هنا لاعتقال اوبابا (زوما) فعليه أن يبدأ بنا”.

وتعهد المتظاهرون منع زوما من دخول السجن، مطالبين الرئيس سيريل رامافوزا بالتنحي.

وقال أحد الأنصار الغاضبين “نحن هنا لنقول إن رامافوزا يجب أن يتنحى”، مضيفا أنه “اعتبارا من الاثنين سنجعل البلاد غير قابلة للحكم”.

وتمركزت الشرطة التي أعطيت أوامر باعتقال زوما إذا لزم الأمر في أنحاء المقاطعة الأحد في محاولة للسيطرة على الحشود المتقاطرة إلى نكاندلا.

وذكرت مؤسسة جاكوب زوما أنه سيتحدث أمام وسائل الإعلام الأحد.

وفي حال لم يسلم الرئيس السابق البالغ 79 عاما نفسه بحلول الأحد، فسيتم منح الشرطة مهلة ثلاثة أيام إضافية للقبض عليه.