جنود اوكرانيون يطلقون النار على الاسرى الروس ويعذبونهم بوحشية (فيديوهات)

اظهرت مقاطع فيديو مروعة جنودا اوكرانيين يطلقون النار على سيقان جنود روس وقعوا للتو في الأسر، وذلك قبل سحلهم وتعريضهم لصنوف من التنكيل بينها الضرب الوحشي والتجريد من الملابس في درجات حرارة تحت الصفر.

وعادة ما يعمد الجنود الاوكرانيون إلى إطلاق النار على الجنود الروس بعد أسرهم، ثم يتركونهم لينزفوا حتى الموت.

وفي احد الفيديوهات يظهر عدد من الجنود الروس الاسرى مستلقين على الارض وجراحهم تنزف، فيما يتعرضون للضرب والنكيل على يد الجنود الاوكرانيين.

جريمة حرب من الطرف الاوكراني

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إعلام روسي:

جنود أوكرانيون يطلقون النار على أسرى روس بعد أسرهم... pic.twitter.com/QaRHzWq9Iu — Asqw (@Asqw48304365) March 27, 2022

وفي نفس الفيديو يجري جلب جنود روس اخرين وقعوا للتو في الاسر على متن حافلة صغيرة زرقاء. وما ان يترجلوا منها حتى يبادرهم الجنود الاوكرانيون باطلاق النار على سيقانهم.

ويبدو ان الجنود الاخرين الذين ظهروا في بداية الفيديو تعرضوا لنفس المصير.

وفي مقاطع اخرى، يظهر جنود روس أسرى وهم يرتجفون من الصدمة والبرد بعدما ان تم تجريدهم من ملابسهم في الاجواء المتجمدة، فيما الجنود الاوكرانيون ينهرونهم ويوجهون اليهم اسئلة عن هوياتهم وانتماءاتهم العسكرية.

أسرى روس في قبضة القوات الأوكرانية pic.twitter.com/3pFwJ5nSzY — زخروف كييف 🇺🇦 Захаров киив (@zakharouf120) March 26, 2022

وعلى ما يبدو، فقد تم التقاط الفيديوهات من قبل الجنود الاوكرانيين في سياق عملية ممنهحة تهدف الى بث الرعب في نفوس الجنود الروس وتحطيم معنوياتهم، برغم مخالفتها الصريحة لاتفاقية جنيف بشأن اسرى الحروب.