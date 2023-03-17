جنود اوكرانيين يدنسون المصحف وقاديروف يتوعدهم

توعد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، مجموعة من الجنود الاوكرانيين اقدمو على تدنيس القرآن الكريم واكد انه سيعثر عليهم ويعاقبهم على سخريتهم من كتاب الله وقال انه سيعاقبهم "على فعلهم التجديفي".

وكتب الرئيس الشيشاني في قناته على تيلغرام "هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف تجرؤون على لمس القرآن الكريم، إذا كان على الأقل شيشانيا أو مسلما بالقرب".

وقال قاديروف الذي ارسل قوات اسلامية لمحاربة الجيش الاوكراني وحقق انتصارات كبيرة ووازنة على ارض المعركة : "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة".

وخاطف قديروف المسلمين الذين يقاتلون في صفوف القوات الاوكرانية قاسلا : "ما هو شعوركم بأن تكونوا في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجدوه لنفسكن في يوم القيامة؟، لا عذر لكم! ستكونوا ملعونين مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم".

وشكلت القوات الاوكرانية بدعم من الدول الغربية كتيبة اسلامية فيها مئات المتطرفين الشيشان واخرين من جنسيات اخرى بهدف التصدي للقوات الروسية على وعد وامل ان يتم انشاء دولة لهم بعد "هزيمة روسيا في اوكرانيا"

ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية في وقت سابق مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم، حيث ظهر أحد الجنود، وقد أحضر عددا من نسخ القرآن وقام آخر بتقطيعها وحرقها وسط وابل من الشتائم والكلام البذيئ.