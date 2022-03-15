جهود دبلوماسية "خليجية" لعقد مشاورات بين الحوثيين والحكومة اليمنية

كشف مسؤولان خليجيان، النقاب عن تفاصيل جهود دبلوماسية يقوم بها مجلس التعاون الخليجي، لعقد مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، بين أطراف النزاع في اليمن.

وأوضح المسؤولان أن "مجلس التعاون الخليجي يقود جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محاولة لوقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات".

وأشار مسؤول في مجلس التعاون الخليجي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إلى أن "المجلس يدرس عقد مشاورات بين أطراف النزاع في اليمن لوضع حد له. تم بالفعل التشاور مع كافة الأطراف، وجار إرسال الدعوات لهم".