جورجيا: اشتباك ولكمات بين نواب في البرلمان (فيديو)

شهدت جلسة للبرلمان الجورجي، في العاصمة تبليسي، يوم امس الجمعة، اشتباكا بين مجموعة من النواب، بعد خلاف حاد وقع بينهم على خلفية استئناف روسيا لرحلاتها الجوية مع جورجيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أزيموت إيرلاينز" أصبحت أول شركة طيران روسية تحصل على تصريح لتشغيل رحلات يومية مباشرة بين موسكو والعاصمة الجورجية تبليسي، وتم بدء الرحلات يوم الجمعة الماضية وفقًا لنظام الحجز الخاص بالشركة.

وأفادت هيئة الطيران الجورجية بأن شركة "أزيموت" غير مشمولة بالعقوبات وبالتالي مسموح لها بالسفر إلى جمهورية جنوب القوقاز.

يُذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بناءً على طلب موسكو في عام 2019 بسبب التوترات القائمة بين الجانبين.

شجار بالأيدي بين نواب البرلمان الجورجي في #تبليسي خلال مناقشة حول استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا، حيث يعترض بعض النواب على عودة تلك الرحلات: "أمر غير مقبول طالما استمرت #روسيا في عدوانها على #أوكرانيا"#جورجيا #العربية pic.twitter.com/gh3wgQsd2d — العربية (@AlArabiya) May 20, 2023

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر مرسوما، يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا، ويمنح الجورجيين إمكانية زيارة روسيا بدون تأشيرة، وقد دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي.

وتعد روسيا محتضنًا لمئات الآلاف من الجورجيين، وقد رحب العديد منهم بالقرار الجديد، في حين وصفت الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي الخطوة بوتين بأنها "استفزاز"، كما حذرت مرارًا من توسع نفوذ روسيا في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ونشرت الرئيسة الجورجية تغريدة عبر تويتر الأسبوع الماضي حيث صرحت قائلة: "استفزاز آخر من روسيا!"

