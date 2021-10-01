جورجيا: اعتقال الرئيس السابق

اعتقلت الاجهزة الامنية الجورجية الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي وتم نقله الى السجن

واعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، القبض على "الرئيس الثالث لجورجيا، المطلوب ميخائيل ساكاشفيلي، ونقل إلى السجن".

كما ذكرت قناة "بيرفيلي" التلفزيونية الجورجية أن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي اعتقل في جورجيا يوم الجمعة، نُقل إلى سجن في العاصمة تبليسي.

وكان ساكاشفيلي قد غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

نشر الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، صباح اليوم الجمعة مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوضح فيه أنه عاد إلى وطنه الأم وأصبح على أراضيه.

وأرفق ساكاشفيلي الفيديو بتعليق قال فيه: "بعد ثماني سنوات أنا في جورجيا صباح الخير للجميع".

وقال ساكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي. كما دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا الموافق 2 من تشرين الأول/ أكتوبر. في الوقت ذاته، نفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي بشكل قانوني.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة على عودة ساكاشفيلي المزعومة إلى جورجيا قائلا: "أينما وجِد ساكاشفيلي يكون هناك "سيرك" المهم ألا يمثل هذا "السيرك" خطرا على مواطني أي دولة يتواجد فيها، لذلك، هذا أمر لا يمسنا حتى الآن لا نرى أي خطر لزعزعة الاستقرار".