جورجيا ميلوني رئيسة لوزراء إيطاليا

كلف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا الجمعة، رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" للفاشيين الجدد جورجيا ميلوني التي فاز حزبها في الانتخابات الأخيرة، تشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وقال بيان للرئاسة الإيطالية ان ميلوني (45 عاما) قبلت التكليف، على ان تقدم لاحقا تشكيلة الحكومة التي ستؤدي اليمين السبت.

وعقب الانتخابات، باتت غالبية مقاعد مجلس النواب والشيوخ تحت سيطرة حزب ميلوني مع شركائها في الائتلاف الزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلوسكوني.

وأمام رئيسة الوزراء الجديدة مهمة صعبة حيث عليها ضمان وحدة ائتلافها الذي يظهر تصدعات، فيما تواجه ايطاليا التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وضعًا اقتصاديًا صعبًا بسبب أزمة الطاقة والتضخم.

واشارت وسائل إعلام ايطالية الى خلافات بدات تبرز منذ الان، بين القادة الثلاثة حول المناصب سواء في البرلمان او الحكومة المقبلة.

وبينما تتابع الحكومات الاوروبية بريبة وقلق وصول اليمين المتطرف الى السلطة في ايطاليا، فقد سعت ميلوني لطمأنة التكتل الأربعاء بتاكيدها ان بلادها "جزء بالكامل" من أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو". ومن المعروف عنها تاييدها للناتو ودعمها أوكرانيا ضد روسيا.

وعلى الصعيد الداخلي، فقط اشتهرت المسيحية المحافظة ميلوني بعدائها للمثليين ورفضها للاجهاض، لكنها وعدت بعدم المساس بالقانون الذي يجيز حق الإجهاض.