"جوسون الحرة" تهدد كيم بـ"إنهاء خلافته"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

أكدت جماعة مجهولة معادية لكوريا الشمالية وتسمي نفسها "منظمة جوسون الحرة"، أنها تضم مناصرين لها داخل وخارج كوريا الشمالية، وملتزمة بإنهاء "خلافة عائلة كيم".

وقالت: "جنبا إلى جنب مع رفاقنا الثوريين داخل كوريا الشمالية، سنهز نظام كيم جونغ أون، ومجموعات العمل علقت عملياتها التي تستهدف نظام الشمال لفترة وجيزة، بسبب موجة الأخبار التي تهاجم المنظمة".

و"جوسون الحرة" التي كانت تعرف سابقا بـ"دفاع تشوليما المدني"، وفرت الحماية لكيم هان سول، نجل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون الذي اغتيل في وقت سابق.

والثلاثاء، أعلنت "جوسون الحرة" أنها قامت باقتحام السفارة الكورية الشمالية لدى إسبانيا، ونقلت بعض المعلومات التي حصلت عليها لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، مما أثار التكهنات حول هوية زعيم وأعضاء المجموعة.