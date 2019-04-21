جولة ثانية من الانتخابات الأوكرانية.. وزيلينسكي الأوفر حظا

يتوجه الأوكرانيون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها ممثل كوميدي، مع الرئيس المنتهية ولايته.



ويُعتبر الممثل الكوميدي المبتدىء بالسياسة فولوديمير زيلينسكي الأوفر حظا فيها في مقابل، بترو بوروشنكو غير المحبوب لعجزه عن وضع حد للحرب في شرق البلاد وبسبب فضائح الفساد التي تلطخ الطبقة السياسية.



وتصدر زيلينسكي استطلاعات الرأي في مواجهة بوروشينكو، في بلد يقع على خط مواجهة الغرب مع روسيا عقب الاحتجاجات التي وقعت في الشوارع في 2014 وضم القرم.



وتعهد كل من المرشحين ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب. ويسعى المستثمرون أيضا إلى الحصول على ضمانات بأن يعجل من سيفوز في الانتخابات بالإصلاحات اللازمة لاستمرار تدفق المساعدات الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي المطلوب بشدة.

وكالات