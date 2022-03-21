جولة جديدة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

يلتقي وفد روسي مع وفد أوكراني اليوم الإثنين في جولة أخرى من محادثات السلام، وذلك بعد رفض كييف الإنذار الروسي لاستسلام مدينة ماريوبول الساحلية خلال الليل.

ودعت روسيا القوات الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة صباح اليوم الإثنين، وحددت الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 0200 بتوقيت غرينتش) كموعد نهائي للرد الأوكراني. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك لصحيفة “أوكراينسكا برافدا” إن الرد ” لن يكون هناك استسلام”، مضيفة تم إبلاغ الجانب الروسي بالرد.

وذكرت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية أن كلا الفريقين يريدان بدء المحادثات، والتي سوف تجرى عبر رابط فيديو، هذا الصباح، وفقا لما ذكره ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في وقت متأخر من يوم الأحد.

وقال إن “مجموعات عمل الجانبين عملت مؤخرا بشكل مكثف”. وعقدت محادثات سلام رفيعة المستوى يوم الإثنين الماضي.

ويعتقد بودولياك أن المحادثات مع موسكو لإنهاء الحرب ستستمر عدة أسابيع، وقال إن هناك مؤشرات على أن موقف موسكو أصبح “أكثر منطقية” وأكثر واقعية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن مطالب موسكو تشمل أن تكون أوكرانيا محايدة ومنزوعة السلاح، وكذلك الاعتراف بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا كدول مستقلة.

وأظهرت أوكرانيا حتى الآن استعدادها لتقديم تنازلات بشأن طلب موسكو أن تكون على الحياد، لكنها تريد ضمانات أمنية أقوى من الغرب. كما أن كييف لم تتراجع عن سلامة أراضيها.

ويصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاجتماع في نهاية المطاف مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وهو أمر رفض الكرملين حتى الآن النظر فيه.