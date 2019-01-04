جولة لبومبيو تشمل ثماني دول عربية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الوزير مايك بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.

وذكرت الوزارة أن بومبيو سيسعى خلال زيارته للرياض للاطلاع على أحدث تطورات التحقيق السعودي في قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان إن الجولة ستبدأ في الثامن من يناير كانون الثاني وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.