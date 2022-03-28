جولة مفاوضات روسية اوكرانية في انقره

اعلنت موسكو وانقرة عن جولة مفاوضات جديدة بين روسيا واوكرانيا تحتضنها العاصمة انقرة اليوم الاثنين في اليوم الـ 33 للعملية العسكرية الروسية في الاراضي الاوكرانية

روسيا وتركيا عن جولة مفاوضات

ياتي ذلك في الوقت الذي يبدأ مفاوضون أوكرانيون وروس محادثات سلام في اسطنبول اليوم، حيث اعلن مسؤول تركي كبير، هذه الانباء فيما ذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على قناته في تطبيق “تيليغرام” أن وفدي موسكو وكييف أجريا أمس الأحد جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد بين الطرفين في 29-30 آذار/ مارس الجاري.

اوكرانيا تؤكد التفاوض في تركيا

بدوره، أكد عضو الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا أن جولة جديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي كييف وموسكو ستجرى في الموعد المذكور في تركيا.

وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا.

اردوغان يهاتف بوتين

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي يوم الأحد على استضافة اسطنبول المحادثات التي تأمل أنقرة أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار.