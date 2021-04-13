"جونسون آند جونسون" تؤجل إطلاق لقاحها في أوروبا

أوقفت الولايات المتحدة استخدام اللقاح بعد تسجيل 6 حالات أصيبت بجلطات دموية، فيما توفي شخص وآخر في حالة حرجة، بعد تلقيهم اللقاح.

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأميركية الثلاثاء أنها قررت تأجيل استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في أوروبا.

جاء ذلك بعدما أوصت السلطات الصحية الأمريكية اليوم "بتعليق" استخدام هذا اللقاح للتحقيق في ظهور حالات خطيرة من جلطات الدم لدى عدة أشخاص في الولايات المتحدة بعد تطعيمهم به.

وقالت "جونسون آند جونسون" في بيان صحفي إنها على علم بالتقارير عن حدوث جلطات في الدم يحتمل أن لها علاقة بلقاحها وغيره من اللقاحات، مضيفة أنها تعمل مع الجهات المنظمة الأوروبية على تقييم البيانات وتقديم المعلومات اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون" عقب تسجيل أربع حالات بينها وفاة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

واشارت صحيفة "لو فيغارو" إلى أن السلطات الفرنسية كانت تعول على لقاح "جونسون آند جونسون" لتعويض تعطل إمدادات "أسترازينكا" الذي أعلنت عنه السلطات بداية الأسبوع.

وأوقفت الولايات المتحدة استخدام لقاح جونسون بعد تسجيل 6 حالات أصيبت بجلطات دموية، فيما توفي شخص وآخر في حالة حرجة، بعد تلقيهم اللقاح.

وأضاف زينتس أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم توفير 25 مليون جرعة لقاحات من موديرنا وفايزر أسبوعيا، حيث يتم التطعيم بـ 3 ملايين جرعة يوميا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قد أوصت بتجميد ووقف مؤقت لعملية التطعيم بجرعات جونسون آند جونسون، حيث لا تزال تقيم بالشراكة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالمجمل، تعرّض ستة أشخاص تبلغ أعمارهم بين 18 و48 عاما لنوع نادر من تجلط الدم في الدماغ مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم خلال فترة ما بين ستة إلى 13 يوما من تلقيهم اللقاح.

وكانت السلطات الصحية الأميركية، قد أعلنت الجمعة، أنها لم تجد بعد رابطا "سببيا" بين لقاح "جونسون آند جونسون" وجلطات الدم، بينما قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تدرس الأمر بعد تسجيل أربع حالات محتملة.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في بيان، بأنه "في الوقت الحالي، لم نعثر على علاقة سببية مع التلقيح ونستمر في تحقيقنا وتقييمنا لهذه الحالات".

وأوضحت الوكالة التنظيمية أنها على علم بأن "عددا قليلا من الأفراد" في الولايات المتحدة عانوا من جلطات دم وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم بعد تلقيهم لقاح جونسون آند جونسون.

وتوفي مريض في الولايات المتحدة بعدما عانى من مضاعفات ناجمة عن تجلط في الدم عقب تلقيه لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد، بينما هناك آخر في حالة حرجة، وفق ما أفاد عالم بارز في إدارة الغذاء والدواء، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس.

وبالمجمل، تعرّض ستة أشخاص تبلغ أعمارهم بين 18 و48 عاما لنوع نادر من تجلّط الدم في الدماغ مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم خلال فترة ما بين ستة إلى 13 يوما من تلقيهم اللقاح. وقال العالم بيتر ماركس "حصلت وفاة واحدة وهناك مريض حالته حرجة".