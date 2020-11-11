جونسون يصف ترامب بالرئيس السابق

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأميركي الخاسر في انتخابات الثالث من نوفمبر دونالد ترامب بـ"الرئيس السابق" للولايات المتحدة، وقال إنه من "المنعش" الحديث عن الرئيس المنتخب جو بايدن.

جونسون كانت تربطه علاقة قوية بالرئيس دونالد ترامب، وهنأ بايدن على فوزه بالانتخابات عبر الهاتف أمس الثلاثاء.

وقال جونسون، أمام نواب البرلمان البريطاني الأربعاء، إنه ناقش مع بايدن خططاً "للالتزام بحلف شمال الأطلسي والعمل معا في مكافحة تغير المناخ" - وهي قضايا تختلف وجهات نظر ترامب والزعيم البريطاني بشأنها بشكل صارخ.

وتابع " إجراء تلك المحادثة كان أمراً "منعشا" وأنه يتطلع إلى "المزيد".

وأضاف جونسون أنه كانت تربطه "علاقة جيدة مع الرئيس السابق" وأنه "من واجب جميع رؤساء الوزراء أن تكون لهم علاقة جيدة مع البيت الأبيض" لكنه أشار إلى إنه "مسرور لوجود العديد من المجالات التي تتفق فيها إدارة بايدن- هاريس المقبلة مع" النواب البريطانيين.

