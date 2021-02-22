جونسون يطلع برلمانة على تفاصيل خطة انهاء الاغلاق

اطلع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برلمانة على تفاصيل خطة انهاء الاغلاق والتي تتضمن إعادة فتح المدارس الشهر المقبل.

خطة حذرة

وسيطلع جونسون الوزراء في حكومته على تفاصيل خطته التي توصف بأنها "حذرة" في وقت لاحق اليوم، قبل إطلاع أعضاء البرلمان عليها.

وستُرفع إجراءات الإغلاق بصورة تدريجية، ويتعين تحقيق بعض الشروط قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

ومن المتوقع أن يسمح بالتجمعات في الأماكن المفتوحة، على أن تقتصر على أسرتين أو ستة أشخاص فقط بدءا من 29 مارس/آذار.

وحصل أكثر من 17.5 مليون شخص في بريطانيا على جرعة من لقاح فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

لا سبيل لانهاء كورونا في بريطانيا

وأكد أنه لا يوجد سبيل مضمون للقضاء على فيروس كورونا تماما في بريطانيا أو في العالم.

وستشهد الخطوة الأولى لتخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا إعادة فتح المدارس في 8 مارس/آذار المقبل.

واعتبارا من 29 آذار/ مارس، سيتم السماح بالتجمعات في الأماكن المفتوحة لستة أشخاص أو أسرتين.

وسيسمح باستئناف الرياضات في الأماكن المفتوحة، بما في ذلك كرة القدم والغولف والتنس اعتبارا من 29 آذار/ مارس.

وسيعقد رئيس الوزراء البريطاني مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم يتناول فيه آخر المستجدات ويشرح خطوات الحكومة في المرحلة المقبلة في انجلترا.

وتحدد الحكومات المحلية في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إجراءاتها الخاصة لتخفيف حالة الإغلاق.