جونسون ينسحب من سباق رئاسة الحكومة البريطانية وحظوظ سوناك تتعزز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون انه لن يترشح لرئاسة الحكومة المقبلة خلفا لليز تراس، ما يعزز فرص وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بتولي المنصب.

واذ أكد رئيس الوزراء السابق انه استطاع تأمين ما يكفي من أصوات للعودة الى زعامة حزب المحافظين والحكومة، لكنه أشار في بيان مساء الاحد، الى توصله لاستنتاج مفاده بأن ترشحه "لن يكون أمرا صائبا".

وقال جونسون "أشعر بقدرتي على الفوز بانتخابات 2024 ونجحت فعلا في تأمين عدد النواب اللازم للترشح ولكنني أشعر ببساطة أن هذا ليس الشيء الصحيح لعملي إذ لا أستطيع التقدم لزعامة حزب منقسم".

واضاف ان "أفضل ما أقوم به حاليا هو عدم المضي في الترشح"، متعهدا بتقديم الدعم لمن ينجح.

واعتبر جونسون ان الانتخابات المبكرة التي يطالب بها حزب العمال المعارض "ستكون كارثة للبلاد التي لابد أن تركز على الإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة".

ريشي سوناك الأوفر حظا

وبانسحاب جونسون، تكون فرص وزير الخزانة السابق ريشي سوناك الذي اعلن رسميا ترشحه لزعامة حزب المحافظين الذى يشكل الحكومة، قد تعززت بصورة ربما تكون حاسمة لتولي المنصب.

واعلن سوناك حصوله على تاييد حوالي 130 نائباً في البرلمان عن حزب المحافظين، وهو ما يجعله المرشح الأوفر حظاً لخلافة تراس التي استقالت بعد 6 أسابيع فقط بسبب خططها المالية التي تسببت في اضطرابات في السوق.

وكتب المصرفي السابق الذي شغل منصب وزير المال من عام 2019 حتى تموز/يوليو الماضي عبر تويتر قائلا انه قرر الترشح لانقاذ البلاد التي تواجه "أزمة اقتصادية عميقة".

وقبل ذلك، أعلنت القيادية في الحزب بيني موردونت أنها سترشح نفسها أيضًا لرئاسة حزب المحافظين.

ومن جانبه، اعتبر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، وضع حزب المحافظين بانه "سيرك فوضوي مثير للسخرية"، مكررا الدعوة الى إجراء انتخابات عامة في البلاد لاختيار رئيس الوزراء الجديد.