جوهانسون للاتحاد الأوروبي: استعدوا لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا

طالبت المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون، دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لاستقبال ملايين اللاجئين جراء الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك حاليا مليون لاجىء.

وقالت للصحفيين قبل بدء مجلس وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي: "إن الوضع مع تطور الأحداث في أوكرانيا خطير للغاية. يجب أن نستعد لملايين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. يوجد بالفعل ما يقرب من مليون (شخص) هنا".

وأكدت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر أن اللاجئين من أوكرانيا لن يمروا عبر إجراءات اللجوء المعتادة في ألمانيا.

وأضافت أن هؤلاء اللاجئين سيحصلون على الفور على الحماية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأوضحت أنهم سيقدمون المساعدة بشكل سريع وبدون تأخير بيروقراطي، وتابعت: “لا يتعين على اللاجئين من أوكرانيا المرور بإجراءات اللجوء، فهم يحصلون على الفور على الحماية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. سنضمن حصولهم على تغطية تأمينية، والوصول إلى سوق العمل في أقرب وقت ممكن”.

ووفقا للوزيرة، وصل حوالي 5000 لاجئ أوكراني إلى ألمانيا حتى الآن، ويتزايد تدفقهم يوما بعد يوم.

وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.

وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.