جو بايدن يشكر أمير قطر

هاتف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لإبداء التقدير لمساعدة الجانب القطري في عملية الإجلاء من أفغانستان.

وأعرب بايدن عن تقديره لآل ثاني "للدعم القطري السخي للإجلاء المستمر من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والموظفين الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وعدة دول شريكة والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر".

وأشار الرئيس إلى أن هذا هو أكبر جسر جوي في التاريخ وأنه لولا الدعم المبكر من قطر لتسهيل نقل آلاف الأشخاص يوميا لما أصبح ذلك أمرا ممكنا.

كما شكر بايدن آل ثاني على "الدور المهم الذي لعبته قطر منذ فترة طويلة لتسهيل المفاوضات بين الأطراف الأفغانية".

وشدد الزعيمان، حسب البيان، على "أهمية استمرار التنسيق الوثيق بشأن التطورات في أفغانستان والشرق الأوسط، ورحبا بالقمة المقبلة لدول المنطقة التي ستعقد في بغداد نهاية الشهر الجاري".