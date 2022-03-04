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جيش أوكرانيا: مقتل 9166 جنديا روسيا منذ 24 فبراير

منشور 04 آذار / مارس 2022 - 08:52
جيش أوكرانيا: مقتل 9166 جنديا روسيا منذ 24 فبراير

كشفت أوكرانيا الجمعة، عن مقتل 9 آلاف و166 جنديا روسيا إثر التدخل العسكري في أراضيها.

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جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء التدخل في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأفاد البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من إسقاط 33 طائرة روسية، و37 مروحية، وتدمير 251 دبابة، و939 مدرعة، و105 مدفعيات، وسفينتين.

وأضاف أن الجيش الأوكراني دمر أيضا 50 منظومة إطلاق صواريخ و404 مركبات و60 عربة وقود و18 منظومة دفاع جوي و3 طائرات مسيرة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن معلومات المعارك المستمرة.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

كلمات دالة:روسيااوكرانيافبرايراكرانياأوكرانيا

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