جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف الاراضي اللبنانية

اقدم جيش الاحتلال الاسرائيلية على قصف عددا من الأهداف في الأراضي اللبنانية بذريعة الرد على اطلاق الصواريخ على المدن الشمالية لفلسطين المحتلة؟

وكانت تقارير اعلامية أفادت عبرية اعلنت بأن القذائف الصاروخية التي أطلقت على منطقة عكا مصدرها الأراضي اللبنانية. كما نشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقطع فيديو يظهر إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة "صديقين" بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان بلدية نهاريا شمالي إسرائيل تستعد لفتح الملاجئ



قصف اسرائيلي

وأفادت مصادر ان الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى تحليق مكثف لطيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني.

في الجهة المقابلة، قال الجيش الإسرائيلي إن "4 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أن معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية". وأكد أنه قصف عددا من الأهداف في الأراضي اللبنانية.