جيش الاحتلال يقتحم بيت لحم بحثا عن منفذ عملية الدهس في القدس

داهمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الخميس، بلدة بيت جالا، بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وشرعت بعملية تفتيش محال تجارية ومنازل فلسطينية.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية صادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة، وحققت ميدانيا مع عدد من أهالي البلدة.

وأضاف الشهود، أن القوات الإسرائيلية صادرت مركبة خلال العملية، التي ما تزال مستمرة حتى الساعة.

ويفصل الجدار الإسرائيلي بلدة بيت جالا عن مدينة القدس المحتلة، حيث أصيب فجرا 12 جنديا إسرائيليا، إثر حادث دهس وقع في المدينة.

وذكرت قناة “كان” الرسمية، نقلا عن نجمة داوود الحمراء، بأنّ إحدى الإصابات خطيرة، بينما وصفت أخرى بالمتوسطة، بينما قالت إن باقي الإصابات طفيفة.

وأشارت القناة إلى أنّ هناك شبهات بوجود خلفية “قومية” لحادث الدهس. (الأناضول)



