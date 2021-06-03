جيش السودان يغلق الطرق المؤدية لمقر قيادته بالخرطوم

أعلن الجيش السوداني، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر قيادته بالعاصمة الخرطوم، اعتبارا من صباح الخميس، تحسبا لمظاهرات متوقعة دعت لها قوى سياسية.

وقال الجيش في بيان: “تهيب القوات المسلحة بجميع المواطنين الابتعاد عن حرم القيادة العام للقوات المسلحة، وتعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح الخميس”.

ولم يحدد البيان موعدا لاحقا لإعادة فتح الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش.

ويأتي القرار، إثر دعوات أطلقتها قوى سياسة ومدنية، خلال الأيام الماضية، للتظاهر، الخميس، أمام مقر النيابة العامة ومجلس الوزراء بالخرطوم، للمطالبة “بتحقيق العدالة لشهداء الثورة السودانية ولحادثة فض اعتصام القيادة”.

ومن الجهات التي دعت للمظاهرات، تجمع المهنيين والحزب الشيوعي ولجان المقاومة، وسط تأكيدات رسمية بتأمين المسيرات.

وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، و128، بتقدير معارضين.

والسبت، حددت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام 3 يونيو/حزيران 2019، أمام مقر قيادة العامة للجيش السوداني، 3 أشهر لإعلان نتائج تحقيقها. (الأناضول)