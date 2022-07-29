  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. جيش ليبيا ينفي تحرك قواته نحو الغرب

جيش ليبيا ينفي تحرك قواته نحو الغرب

منشور 29 تمّوز / يوليو 2022 - 06:52
جيش ليبيا ينفي تحرك قواته نحو الغرب

نفى اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، ما تم تداوله عن تحرك قوات عسكرية تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة نحو بعض مدن المنطقة الغربية.

وقال المحجوب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا صحة لما تردده بعض الصفحات عبر التواصل الاجتماعي عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب"، ولم تتحرك أي قوات نحو الغرب تحديدا منطقة الشويرف أو غيرها".

وأوضح أن الوحدات العسكرية لم تصدر لها أي تعليمات بأي نوع من العمليات وأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها.

كلمات دالة:ليبيا

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...