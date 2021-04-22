جيش ميانمار: الغرب يريد تحويلنا إلى “سوريا أخرى”

أكد جيش ميانمار، اليوم الخميس، أنه سيتخذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات للحيلولة دون أن تصير البلاد بمثابة “سوريا أخرى”.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطات العسكرية في ميانمار، الجنرال زو مين تون: هناك قوى وأطراف تسعى إلى تحويل دولتنا إلى “سوريا أخرى”، ويبدو أن الدول الغربية تريد أن يعاني شعبنا مثلما عانى الشعب السوري.

نتعهد بأن هذا السيناريو غير ممكن تنفيذه في بلادنا، ونؤكد أن الجيش والحكومة يسعيان لتطبيق المسار الديمقراطي، بصورة أكبر مما يتصوره الجميع، ونحن ماضون على المسار الصائب.

وأردف أن جميع من يتظاهرون في الوقت الحالي يحملون أسلحة ويمارسون العنف، مشدّدًا على أنه لا توجد احتجاجات سلمية في البلاد خلال هذه المرحلة الحالية.

وتابع: وصف ممثل الأمم المتحدة للمتظاهرين بـ”السلميين”، قد ينطبق على المرحلة الأولى من التظاهرات، ولكن بعد ذلك فإن جميع من ينزلون إلى الشوارع يحملون أسلحة ويمارسون الإرهاب والتخريب، ويحملون متفجرات.