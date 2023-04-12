جيش ميانمار يقتل 100 شخص بغارات جوية بحفل للمعارضة

أسفرت غارات جوية نفذها الجيش الميانماري، الثلاثاء عن مقتل 100 شخص بينهم عدد من القصر الذين كانوا يحضرون حفل افتتاح أقامه معارضون لحكم الجيش وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

وأسقطت مقاتلة قنابل بشكل مباشر فوق حشد من المواطنين خلال اجتماعهم في الساعة 8 صباحًا من أجل افتتاح مكتب محلي لحركة المعارضة في البلاد أمام قرية بازيغي في بلدة كانبالو بمنطقة ساغاينج، بحسب أسوشييتد برس، نقلا عن شهود عياد في جماعة محلية "مؤيدة للديمقراطية".

وتقع المنطقة التي وقعت فيها الحادثة على بعد حوالي 110 كيلومترات (70 ميلاً) شمال ماندالاي التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال شاهد عيان أنه بعد ساعة من الحادثة، قدمت مروحية وأطلقت النار على ذات الموقع.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإنه من الاستحالة تأكيد تفاصيل الحادث بشكل مستقل، كون التقارير مقيدة من قبل الحكومة العسكرية.