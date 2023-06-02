جيل بايدن بالحجاب (صور وفيديو)

ظهرت السيدة الاميركية الاولى جيل بايدن مرتدية الحجاب خلال قيامها بجولة في الجامع الازهر في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة.
والتقت زوجة الرئيس الاميركي جو بايدن مجموعة من طلبة الازهر وتبادلت معهم الحديث خلال زيارتها للمؤسسة الدينية الاعرق في العالم الاسلامي في اطار جولة تقوم بها في الشرق الاوسط.
واستمعت جيل بايدن من الطلبة الى تجاربهم الدراسية في الأزهر، كما استمعت من رئيس الجامعة سلامة داوود الى شرح حول معالم واروقة وماذن الصرح الديني والعلمي الذي يتجاوز عمره الالف عام.
شملت جولة السيدة الاولى كذلك الظلّتين الفاطمية والعثمانية ومنبر الجامع ومدرسته الجوهرية.
وتاسس الازهر عام 972 ميلادية ليكون مؤسسة لنشر وتعليم الإسلام الوسطي.
وعقب الجولة، كتبت جيل في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر شاكرة الازهر على استضافتها، معربة عن ايمانها انه "بفهم ديانات بعضنا.. يمكننا ايجاد ارضية مشتركة وان نكون متحدين في رغبتنا بالحقيقة والحب والعدل والشفاء".