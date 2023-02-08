شيخ الأزهر والبابا يناشدان العالم اغاثة منكوبي الزلزال بتركيا وسوريا

وجه كل من شيخ الازهر احمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس الاربعاء، نداء الى العالم من اجل اغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي خلف الاف القتلى والجرحى والمشردين في كل من تركيا وسوريا.

وعبر شيخ الازهر في تغريدة على تويتر عن بالغ حزنه "للمشاهد المروعة" جراء الزلزال الذي ضرب البلدين الاثنين، بقوة بلغت 7.8 درجات، ووصف بانه الاشد منذ نحو مئة سنة.

واذ دعا الشيخ الطيب "بالرحمة واللطف للضحايا والمنكوبين"، فقد دعا العالم الى "الانتفاضة" من اجل اغاثة المتضررين، وخصوصا المحاصرين تحت الانقاض.

ومن جانبه، حث البابا فرنسيس الجميع خلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان الاربعاء، على التضامن مع وتركيا وكذلك سوريا التي قال ان الحرب الطويلة قد طحنتها، شاكرا في الوقت نفسه من بادروا الى تقديم المساعدة.

ووفق احدث ارقام رسمية غير نهائية، فقد ارتفع الى اكثر من 10 الاف عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة فجر الاثنين.

وتخوض فرق الانقاذ سباقا مع الوقت للعثور على ناجين مع دخول عمليات البحث التي تعيقها الاحوال الجوية السيئة.يومها الثالث.

وفيما تتواصل في تركيا عمليات البحث والانقاذ الجاري بعضها بالايدي وبوسائل بسيطة، فقد حذر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو من ان الساعات الـ48 المقبلة ستكون "حاسمة" لجهة العثور على ناجين.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، ان 23 مليونا قد تضرروا من الزلزال، منهم خمسة ملايين بحاجة الى مساعدات فورية. معبرة ايضا عن خشيتها من ان تكون حصائل ضحايا الزلزال أعلى بثماني مرات من الأرقام المعلنة.